Таможенники предлагают систему гарантирования режима временного ввоза

Государственная таможенная служба Украины разработала проект правительственного постановления, которым предлагается создать в Украине систему гарантирования соблюдения режима временного ввоза, аналогичную той, которая существует в Европейском Союзе.

Проект постановления обнародован на официальном сайте Гостаможслужбы.

Согласно документу, товары (кроме отдельных категорий, определенных Конвенцией о временном ввозе) могут быть временно ввезены при условии предоставления таможенным органам соответствующей гарантии на сумму ввозных налогов и сборов. Самыми распространенными видами гарантий в ЕС являются карнеты (спецкниги, которые заменяют грузовую таможенную декларацию при временном ввозе (вывозе) и транзите товаров и являются гарантией оплаты налогов и штрафов в случае нарушения таможенных режимов) и финансовые гарантии, в частности денежный залог.

Проектом также предусматривается, что в гарантии не будут требоваться при временном ввозе таких товаров, как контейнеры, поддоны и упаковки, морские и речные суда, другие плавучие средства и воздушные суда, которые ввозятся с целью ремонта, оборудование и материалы, предназначенные нерезидентами для строительства и ремонта морских и речных судов, других плавучих средств и воздушных судов, что учитывает интересы национальных предприятий.

Внедрение в Украине гарантий временного ввоза товаров направлено на предотвращение недобросовестного освобождения от уплаты ввозных налогов (например, когда под видом выставочных товаров ввозятся товары для других целей) путем повышения ответственности лица, которое временно ввозит товары.

По информации Гостаможслужбы, в 2008-м и в первом полугодии 2009 г. таможенными органами Украины возбуждены дела о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушения стал временный ввоз товаров на общую сумму 420,423 млн. грн. Сумма примененных взысканий по указанным делам составляет 284 тыс. грн.).

На сегодня Порядком определения места осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств, которые перемещаются резидентами и нерезидентами через таможенную границу Украины, утвержденным постановлением Кабинета министров от 23 апреля 2003 г. №584, определено, что таможенное оформление товаров, которые перемещаются нерезидентами через таможенную границу Украины на основании карнетов, осуществляется таможенным органом, расположенным в пункте пропуска через госграницу. Такое положение усложняет или делает невозможным таможенное оформление определенных товаров, которые перемещаются по книгам-карнетам.

К таким товарам относятся: выставочные товары и товары, предназначенные для использования при проведении научных, культурных, образовательных и иных подобных мероприятий; товары, которые перемещаются в международных почтовых и экспресс-отправлениях; товары, ввозимые на таможенную территорию Украины в составе консолидированных грузов транспортной (транспортно-экспедиционной) организацией – резидентом с использованием таможенного лицензионного склада, который принадлежит этой организации.

«Учитывая изложенное, предлагается внесение изменений в постановление Кабинета министров от 23 апреля 2003 г. №584, определив, что в случае наличия в карнете голубых документов на транзит, таможенное оформление осуществляется: таможенным органом, в зоне расположения места проведения мероприятия - для выставочных товаров и товаров, предназначенных для использования при проведении научных, культурных, образовательных и иных подобных мероприятий; таможенным органом, в зоне деятельности которого расположен таможенный лицензионный склад, – для товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в составе консолидированных грузов транспортной (транспортно-экспедиционной) организацией – резидентом с использованием таможенного лицензионного склада, который принадлежит этой организации», - сказано в проекте постановления.