ЛЖД ввела в эксплуатацию электроцентрализацию

Львовская железная дорога (ЛЖД) ввела на станции Ковель (Волынская обл.) в эксплуатацию электрическую централизацию с микропроцессорным маршрутным набором, которая позволяет значительно повысить безопасность на пути за счет снижения человеческого фактора.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД, кроме того, это поможет существенно ускорить подготовку и выполнение маршрутов, прием и отправление поездов, маневровую работу.

Таким образом, на сегодня на украинских железных дорогах есть две станции, оборудованные подобными системами (первая — Полтава-Южная). При этом станция Ковель уникальна по своим характеристикам, так как объединяет шесть направлений, движение поездов и автотранспорта осуществляется через пять железнодорожных и четыре автомобильных путепровода, два железнодорожных моста и тоннельные переходы для пассажиров. К тому же это была единственная сортировочная станция такого класса и величины в СНГ, которая до этого времени работала на ручном управлении стрелками.

В целом на реализацию проекта железнодорожники потратили четыре года. Сокращение эксплуатационных расходов при введении электрической централизации позволит уже через 5,5 лет окупить вложенные средства.

В работу был вовлечен проектный институт «Харьковский институт Промтранспроект», научно-производственное предприятие «КС-МИСАТ», оборудование изготовляли и поставляли предприятия Украины.

Основными преимуществами проекта являются выведение людей из опасной зоны, а также увеличение пропускной и перерабатывающей мощности станции Ковель (на 150%) за счет сокращения времени на подготовку маневровых и поездных маршрутов.

При выполнении первой очереди работ электрической централизацией охватили 79 стрелок, одновременно оборудовав их системой электрообогрева. В последующем железнодорожники планируют присоединить к общей системе еще как минимум 19 стрелок и реконструировать сортировочную систему станции.

Как отмечают на ЛЖД, пассажиры почувствуют улучшение уже в ближайшее время, поскольку в новом графике движения поездов на 2010-2011 годы стоянки пассажирских поездов на станции сократились с 26 до 17 минут за счет сокращения технологических операций.