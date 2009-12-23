В Луганской обл. проезд до сих пор ограничен

По некоторым автодорогам Луганской области проезд до сих пор ограничен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, проезд ограничен или закрыт на некоторых дорогах в Новоайдарском, Новопсковском, Свердловском, Старобельском районах Луганской области, где высота снега достигает иногда 1,5 метра. Для очистки путей от снега в Луганской области задействовано 97 единиц техники, работают 114 человек.

Согласно сообщению, министерство продолжает отслеживать ситуацию с функционированием объектов транспортно-дорожного комплекса. По оперативным данным, по всей территории Украины в связи с неблагоприятными погодными условиями проезд остается осложненным.

Также осложнен проезд в Донецкой, Запорожской и Николаевской областях на автодорогах местного значения.

В других областях страны, где были ограничения и закрытие проезда транспортных средств из-за снежных заносов, проезд обеспечен.

Всего на очистке дорог 23 декабря работают 1520 рабочих и 836 единиц техники, на дежурстве находится 898 механизмов и 1342 рабочих.