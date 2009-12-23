УМС подготовила сеть к увеличению нагрузки

Оператор мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ “МТС-Украина”) провел комплекс мероприятий по обеспечению безотказной работы сети в новогодние праздники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По прогнозам специалистов УМС, в текущем году в пик новогодних поздравлений, который традиционно приходится на ночь с 31 декабря на 1 января, ожидается пятикратное увеличение количества вызовов и пятнадцатикратное – SMS-сообщений, по сравнению со среднесуточным количеством сообщений, отправленных в 2009 году.

Как отметили в пресс-службе, ежегодный рост новогоднего голосового трафика и объема передачи данных соответствует общим тенденциям роста потребления услуг для абонентов УМС.

Сообщается также, что проведены работы по расширению радиоподсистемы сети, ресурсов коммутационного оборудования и транспортной сети для пропуска увеличенных объемов голосового трафика. Кроме того, оптимизирована работа оборудования, как за счет увеличения его производительности, так и программными методами. Оператор также увеличил количество каналов соединения с сетями других операторов, как фиксированной, так и мобильной связи.

Введение временных ограничений на период повышенной активности сети также позволяет увеличить стабильность ее работы в условиях повышенного трафика. Так, 30 декабря компания на 50% сократит, а 31 декабря, 1 января, а также 6 и 07 января временно приостановит рассылку информационных SMS-сообщений. С 25 декабря по 3 января, а также с 6 по 8 января запрещены работы по расширению, модернизации и изменению конфигурации сети.

Справка УНИАН: За новогодние сутки в 2008 году абоненты УМС в Украине отправили более 69,2 млн. SMS-сообщений, а также совершили более 116,5 млн. голосовых вызовов.

Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,74 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила $1,662 млрд.