“Инком” выиграл тендер на обслуживание госреестра избирателей

Компания “Инком” победила в открытых торгах тендерного комитета Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на право предоставления услуг по сервисному обслуживанию телекоммуникационного оборудования и оборудования технической защиты информации автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, за 19 лет работы на отечественном ІТ-рынке компания «Инком» приобрела достаточный опыт и прошла экспертизу в области защиты информации, а также располагает необходимыми техническими и человеческими ресурсами для реализации крупных проектов в области обеспечения защиты данных государственного масштаба.

Справка УНИАН. Компания «Инком» создана в 1990 г. В настоящее время является одним из лидеров ІТ-рынка Украины и единственным отечественным ІТ-предприятием, имеющим 30 филиалов в крупнейших городах во всех регионах Украины.

Объем отгруженных товаров и предоставленных услуг «Инком» в 2008 году составил 1,1 млрд. грн.