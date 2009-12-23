Госфинуслуг предлагает увеличить лимиты ответственности по ОСАГО

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) предлагает с 1 апреля 2010 года увеличить лимиты ответственности по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Это предусмотрено проектом распоряжения Госфинуслуг, опубликованным на сайте Комиссии.

В частности, Комиссия предлагает повысить лимит ответственности за вред, нанесенный имуществу пострадавших, с 25,5 тыс. грн. – до 50 тыс. грн., за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, с 51 тыс. грн. – до 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Моторное (Транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) предложило повысить базовый тариф по ОСАГО с 291,45 грн. до 389 грн., лимиты ответственности - почти в 2 раза, до 50 тыс. грн. и 100 тыс. грн. по имуществу и здоровью соответственно.