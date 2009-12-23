«Укравтодор» опровергает информацию СМИ

«Укравтодор» называет недостоверной распространенную сегодня СМИ информацию относительно строительства в текущем году только 8 км автодорог за свыше 900 млн. грн.

Об этом говорится в комментарии «Укравтодора», распространенном пресс-службой компании.

«Информация, предоставленная в газетной статье, в частности, о том, что «7,8 км обошлись бюджету в 913,5 млн. грн.» является результатом непрофессионально проработанных материалов относительно деятельности «Укравтодора», которые попали в редакцию через неофициальные каналы, что не отвечает реальному состоянию дел относительно выполненных «Укравтодором» работ в 2009 году, а также объему средств, потраченных на их выполнение», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, стоимость строительства 7,8 км автомобильных дорог составляет 45,8 млн. грн., а не 913,5 млн. грн., как утверждается в СМИ. В то же время, по данным «Укравтодора», в целом в текущем году действительно выполнен объем работ по строительству и реконструкции автодорог на сумму 913, 5 млн. грн., работы проводились на 157 объектах. В частности, капитально отремонтирован 171 км дорог, кроме того, за указанные средства производился текущий ремонт и эксплуатационное содержание дорог.

Как отмечается в сообщении, «Укравтодор» готов в январе 2010 года обнародовать информацию относительно результатов финансовой деятельности учреждения в 2009 году и предоставить исчерпывающую информацию относительно выполнения в 2009 году пообъектных планов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.

Как сообщал УНИАН, газета «Дело» (№ 217 за 23 декабря) сообщила, что за 11 месяцев 2009 года Государственная служба автомобильных дорог «Укравтодор» сдала в эксплуатацию 7,8 км новых и реконструированных дорог, потратив на это 913,5 млн. грн. бюджетных средств. «Первое, что удивляет, – это мизерная цифра», - отмечает издание и напоминает, что в рамках подготовки к Евро-2012 государство брало на себя обязательства за счет бюджета за год построить 341,7 км дорог. «В итоге мы имеем результат, в 44 раза меньше запланированного», - констатирует «Дело».