В Киеве проходят переговоры Украины и РФ по разграничению морей

22-23 декабря в Киеве проходит 32-й раунд переговоров делегаций Украины и Российской Федерации по разграничению Азовского и Черного морей, а также Керченского пролива.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, ожидается, что в ходе переговоров делегации обсудят вопросы, касающиеся проекта линии украинско-российской государственной границы в Азовском море, Керченском проливе, разграничения территориальных морей и континентального шельфа в Черном море.

Планируется также рассмотреть проекты двусторонних соглашений по сотрудничеству в сфере судоходства, рыболовства, защиты морской среды и экологической безопасности в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.