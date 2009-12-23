В Черниговской обл. грузоперевозки сократились

В Черниговской области грузовым транспортом в январе-ноябре 2009 г. доставлено заказчикам 2 млн. 051,6 тыс. т грузов, грузооборот составил 893,9 млн. т/км, что составляет 72,5% и 89,4% от объемов января-ноября 2008 г. соответственно.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, предприятия автомобильного транспорта, с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями, перевезли 1 млн. 739,2 тыс. т грузов, грузооборот составил 717,9 млн. т/км. Это, соответственно, на 27,3% и 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузоперевозки и грузооборот, выполненные частными предпринимателями области, составили 70,6% и 80,1% общего объема соответственно.

Речным транспортом в январе-ноябре 2009 г. осуществлялась перевозка грузов только в заграничном сообщении. По сравнении с январем-ноябрем 2008 г. объемы грузовых перевозок речного транспорта уменьшились на 28,7%, грузооборота – выросли на 3,9%.