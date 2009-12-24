Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" готов отказаться от части роялти от зарубежных компаний за пролет над территорией России, сообщает РИА Новости.

"Компенсационные доходы перечисляются в бюджет, за исключением доходов от сдачи в аренду собственных частот", - говорится в презентации "Аэрофлота" о проекте бюджета на 2010 год, подготовленной к декабрьскому заседанию совета директоров, копия которого есть у "Ведомостей". Компания готова расстаться со 115,6 миллиона долларов, сказано в документе. Они пойдут на поддержку авиаотрасли. Речь идет о доходах, которые "Аэрофлот" получает от европейских авиакомпаний, которые летают через Сибирь, пояснили "Ведомостям" два члена совета директоров.

Пролетные деньги не могут быть перечислены напрямую в бюджет, напоминает гендиректор Infomost Борис Рыбак. Поэтому "Аэрофлот" отдает их государству под видом поддержки отрасли.

Роялти "Аэрофлот" получает еще со времен СССР. Они формируются из нескольких источников, говорит Рыбак: компенсация за разницу в количестве рейсов и частот, за отсутствие посадки в Москве, а также пульные соглашения. Последние и дают львиную долю доходов - более 60%, отмечает Рыбак. Пульное соглашение - это договор между "Аэрофлотом" и европейским перевозчиком о разделе доходов с определенных маршрутов, проходящих через территорию России. Например, иностранная компания летает из Парижа в Токио, "Аэрофлот" не летает, но компенсацию за это получает. По словам Рыбака, у "Аэрофлота" есть пульные соглашения более чем с 30 авиакомпаниями Европы и Азии.

Скорее всего речь идет о намерении "Аэрофлота" отдать государству компенсационные платежи, а доходы от пульных соглашений оставить себе, рассуждает Рыбак. Они касаются коммерческой деятельности "Аэрофлота" и европейских перевозчиков, доходы от них останутся в компании, подтверждает член совета директоров авиакомпании.

Проект бюджета еще не утвержден, говорит менеджер "Аэрофлота". Совет директоров принял его к сведению, вопрос опять будет рассматриваться в январе-феврале. Главная претензия - к низкому показателю чистой прибыли, объясняет член совета директоров. Менеджмент "Аэрофлота" разработал бюджет без учета пролетных денег по поручению Минтранса, говорит чиновник министерства. Впрочем, вопрос этот еще не решен, добавляет он.

Представители "Аэрофлота", Минтранса от комментариев отказались.