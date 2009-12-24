«Укртатнафта» прекращает отгрузку авиатоплива Wizz Air

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) заявляет об исключении из числа своих контрагентов авиакомпании Wizz Air, а также о прекращении отгрузки авиатоплива в адрес этого авиаперевозчика и заправки самолетов данной компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «Укртатнафта».

В сообщении отмечается, что такое решение обусловлено недопустимым и даже неадекватным поведением работников авиакомпании Wizz Air по отношению к пассажирам в аэропорту Luton (Лондон), когда не только были проигнорированы все профессиональные нормы, но и фактически нарушены права человека.

Так, компания отмечает, что в ряде СМИ прошла информация о силовом выдворении украинских пассажиров из самолета компанией Wizz Air в лондонском аэропорту Luton.

«Подобный инцидент не может не вызвать шок в цивилизованном обществе и, безусловно, требует соответствующей реакции на этот эпизод. Вдвойне прискорбно то, что хамское обращение с украинскими пассажирами позволила себе авиакомпания, работающая на рынке авиаперевозок Украины, которая, казалось бы, должна всегда стоять на страже интересов своих клиентов», – отмечено в сообщении.

«Укртатнафта» выражает возмущение непозволительным поведением авиакомпании Wizz Air, которое не могут оправдать никакие форс-мажорные обстоятельства.

«Укртатнафта» заявляет о своей принципиальной гражданской позиции и выражает протест против немотивированно агрессивных действий компании Wizz Air по отношению к своим пассажирам.

Напомним, в ряде украинских СМИ прошла информация о конфликте в аэропорту Luton (Лондон). Согласно этой информации, авиакомпания Wizz Air 18 декабря т.г. отменила рейс из Лондона в Киев. Пассажиры отказались покинуть самолет, после чего бортпроводники попытались вынудить их покинуть борт. После этого была вызвана полиция, которая применила к пассажирам агрессивные методы воздействия (в частности, слезоточивый газ). Пассажиры были вынуждены добираться в Украину рейсами других авиакомпаний.

После этого министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО не исключил, что лично встретится с представителем авиакомпании «Wizz Air Украина» для выяснения обстоятельств инцидента, который произошел в аэропорту Лондона.

23 декабря Wizz Air отменила еще два десятка рейсов в Польше, Румынии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Италии и Великобритании.

Wizz Air объясняет отмены и задержки рейсов неблагоприятными погодными условиями.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Авиационный парк группы Wizz Air состоит из 20 самолетов Airbus A320, осуществляющих пассажирские перевозки с 9 операционных баз в Польше (Катовице, Варшава, Гданьск и Познань), Венгрии (Будапешт), Болгарии (София), Румынии (Бухарест и Клуж-Напока) и Украине (Киев, «Борисполь»).