«Укравтодор» имеет средства для расчистки дорог от снега

«Укравтодор» имеет средства на счетах для расчистки дорог в случае повторения ситуации с сильными снегопадами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров сообщил глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

«Средств на сегодняшний день на наших счетах достаточно, чтобы опять, если будет такой же вызов природы, мы ответили адекватно. Соответствующие поручения были даны Госказначейству в областях, для того чтобы не задерживали средства, связанные с ликвидацией последствий погодных условий, и подготовились таким образом, чтобы мы январь отработали, так как понятно, что с 1 по 10 января вообще не будет текущего финансирования», - сказал он.

По словам В.ГУРЖОСА, в настоящее время ведомство делает необходимые запасы – по топливу и материалам, необходимым для борьбы со стихией.

«То есть, мы не видим серьезных проблем, мы адекватно отреагируем на погодные условия», - подчеркнул он.

Что касается суммы, в которую ведомству обошлась борьба со снегом за минувшие дни, В.ГУРЖОС не смог ее назвать, однако отметил, что в среднем 3-4-дневная борьба со снегом для одной области обходится в 2-3 млн. грн.