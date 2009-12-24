В Крыму реализация услуг связи сократилась
14:41, 24 декабря 2009Транспорт/Связь
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За 11 месяцев на 5,9%
В Автономной Республике Крым за январь-ноябрь 2009 года потребителям реализовано услуг связи на сумму 779,3 млн. грн., что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.
Согласно сообщению, из общей суммы реализованных услуг наибольший удельный вес составили услуги мобильной связи – 46,7%, телефонной городской связи – 14,3% и телефонной междугородней связи – 10,8%.
Услуги, оказанные населению, составляют 50,8% от общей суммы. Величина этого показателя за январь-ноябрь 2009 года составила 396,2 млн. грн., что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
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