В Крыму реализация услуг связи сократилась

В Автономной Республике Крым за январь-ноябрь 2009 года потребителям реализовано услуг связи на сумму 779,3 млн. грн., что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, из общей суммы реализованных услуг наибольший удельный вес составили услуги мобильной связи – 46,7%, телефонной городской связи – 14,3% и телефонной междугородней связи – 10,8%.

Услуги, оказанные населению, составляют 50,8% от общей суммы. Величина этого показателя за январь-ноябрь 2009 года составила 396,2 млн. грн., что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.