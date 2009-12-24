Минтранс разбирается с ситуацией с пассажирами Wizz Air Hungary

Ввиду многочисленных сообщений в СМИ о пренебрежительном отношении авиакомпании Wizz Air Hungary к гражданам Украины, которые должны были лететь рейсом Лондон – Киев, первый заместитель министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО поручил председателю Госавиаадминистрации Александру ДАВЫДОВУ выяснить обстоятельства ситуации, сложившейся в аэропорту Luton (Лондон).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в этой связи Минтранс обратится к руководству авиакомпании с просьбой предоставить объяснение по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «Дело» 18 декабря т.г. в аэропорту Лондона пассажиров рейса Wizz Air на Киев «выгоняли из самолета с помощью полиции, собак и газовых спецсредств. Вместо украинцев авиакомпания посадила на борт пассажиров, которые летели в польскую Познань».

В то же время, авиакомпания Wizz Air объяснила отмены и задержки рейсов неблагоприятными погодными условиями и попросила СМИ не искажать информацию.