Корпорация «Эталон» заключила контракт на поставку 100 городских автобусов БАЗ-А079.32 «Пролисок» в Российскую Федерацию.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент корпорации «Эталон» Владимир БУТКО.

«Это наша первая крупная поставка в Россию», – сказал он. При этом В.БУТКО отметил, что автобусы уже изготовлены и начинается их отгрузка получателю.

«Погода немного помешала отгрузкам, и мы перенесли на январь-февраль», – добавил президент корпорации «Эталон».

При этом он не уточнил стоимость и условия контракта с российской компанией, сославшись на коммерческую тайну.

***Автобус БАЗ-А079.32 «Пролисок» производства ЗАО «Бориспольский автозавод», имеет габаритную длину 7,15 м и вмещает до 40 пассажиров (в т.ч. 19 мест для сидения). Автобус создан на базе шасси TATA LP-613/38 BUS (Индия), двигатель TATA 697 TC 65, который отвечает экологическим требованиям Евро-3.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ЗАО «Бориспольский автозавод» – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года.

Бориспольский автозавод принимает активное участие в реализации государственной программы «Школьный автобус».

На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов – особо малого класса БАЗ-2215 «Школярик» и малого класса БАЗ-А079 «Школяр».