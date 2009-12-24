Железные дороги Украины и Казахстана сформируют тарифы

Железные дороги Украины и Казахстана решили сформировать благоприятные и конкурентоспособные тарифные условия на перевозку экспортных грузов (зерновые, уголь, черные металлы, сера, удобрения, желтый фосфор) из Казахстана в направлении портов и сухопутных пограничных переходов Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», об этом шла речь на встрече между генеральным директором «Укрзализныци» Михаилом КОСТЮКОМ и вице-президентом АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Ермеком КИЗАТОВЫМ, которая состоялась 23 декабря в Киеве.

Основные темы встречи - увеличение объемов перевозок и согласование конкурентных тарифов. Во время встречи отмечалось, что из-за мирового финансового кризиса общий спад перевозок по итогам 11 месяцев 2009 года в экспортно-импортном и транзитном сообщении между Казахстаном и Украиной составил 18%.

Кроме того, украинские и казахские железнодорожники решили подготовить совместное обращение на имя президента ОАО «РЖД» Владимира ЯКУНИНА с просьбой предоставить конкурентоспособные тарифные условия на перевозку экспортных грузов (уголь, черные металлы, сера, удобрения) из Казахстана в направлении портов и сухопутных пограничных переходов Украины, контейнерные и контрейлерные перевозки в Китай и обратно, а также - беспрепятственный пропуск зерновозов в адрес казахских железных дорог.

Кроме того, участники встречи планируют повысить эффективность использования подвижного состава путем разработки кольцевых маршрутов при перевозках грузов: сахара-сырца - в Казахстан и Узбекистан и глинозема - в Таджикистан, а также обратно загружать вагоны зерном из Казахстана в направлении украинских портов.

Также стороны обсудили вопросы реформирования железных дорог, использования тягового подвижного состава, варианты приобретения подвижного состава.