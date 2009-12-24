ВОЛЯ удивлена проверкой АМК подходов к тарифам

Руководство компании ВОЛЯ удивлено заявлением Антимонопольного комитета Украины о том, что АМК проверяет подходы ООО "Воля Кабель" к формированию новых тарифов. Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественности компании ВОЛЯ.

Как отметил президент Компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО, «честно говоря, я ожидал увидеть официальное опровержение распространенной на прошлой неделе АМК неправдивой информации в отношении нашей компании или хотя бы извинения за это. Это заявление тем более неожиданно для меня в связи с тем, что Компания ВОЛЯ еще в начале декабря пошла навстречу предложениям АМК относительно создания рабочей группы, и в настоящее время эксперты компании и Антимонопольного комитета работают над тем, чтобы получить единое определение ситуации на рынке услуг доступа к телевизионным программам. Налаживается информационный обмен с применением единых подходов и методик». Однако, отметил С.БОЙКО, заявление АМК «совершенно идет вразрез созданию рабочей группы и конструктивному взаимодействию двух сторон, тем более, что вопросы формирования продукта, установления цен на свои услуги - в соответствии с Конституцией и Законами Украины - не относится к компетенции АМК».

«Для нас также удивительно, что пресс-служба АМК сообщила о том, что Киевская прокуратура якобы ведет проверку деятельности ООО "Воля Кабель", - заявила руководитель отдела по связям с общественности компании ВОЛЯ Алина СИГДА. - Никаких запросов или уведомлений об этом компания не получала».

При этом она напомнила, что еще в июле этого года Компания ВОЛЯ обратилась с заявлением относительно проверки законности действий должностных лиц АМК, и «поэтому мы не исключаем, что прокуратура осуществляет проверку законности действий должностных лиц Антимонопольного комитета».

Компания также считает, что в то время, как в Апелляционном суде рассматривается иск об отмене решения АМК, такие заявления некорректны, прежде всего, по отношению к представителям судебной ветви власти, которые сейчас всесторонне рассматривают информацию и аргументы, предоставленную как компанией ВОЛЯ, так и представителями АМК.

Как сообщал УНИАН, в июле 2009 года АМК оштрафовал ООО «Воля Кабель», ОАО «Интернет Видео Коммуникации» и ОАО «Киевские телекоммуникационные сети» на 1 млн. грн. каждое за злоупотребление монопольным положением в виде завышения тарифов на услуги. Своим решением Комитет обязал компании привести тарифы на услуги к экономически обоснованному уровню.

23 декабря пресс-служба АМК сообщила, что Антимонопольный комитет проверяет подходы ООО "Воля-кабель" к формированию новых тарифов. В сообщении пресс-службы отмечается: «Как стало известно Комитету с официального веб-сайта ООО «Воля Кабель», оператор внедряет с 1 января 2010 года новые тарифы на свои услуги. В частности, тарифы на аналоговый пакет «Украина» и цифровой пакет «Украина» будут снижены, соответственно, с 32,9 грн. до 30,9 грн. и с 24 грн. до 23 грн. за одну точку подключения. Между тем, согласно с обнародованной информации ООО «Воля Кабель», тарифы на другие пакеты кабельного телевидения будут повышены. Например, на базовый пакет «Украина и мир» - с 42 грн. до 45 грн., на расширенный пакет «Всесвіт» - с 69 грн. до 77 грн. и тому подобное”. В этой связи, отмечает Пресс-служба АМК, “Комитет направил ООО «Воля Кабель», ОАО «Интернет Видео Коммуникации» и ОАО «Киевские телекоммуникационные сети», которые являются единым субъектом ведения хозяйства, официальные запросы с требованием предоставить развернутую информацию относительно обоснованности именно такого изменения тарифов».

«Действия по снижению тарифов могут рассматриваться как стремление выполнить законные требования и принятое решение Антимонопольного комитета. При этом Комитет настаивает на соблюдении ООО «Воля Кабель» требований конкурентного законодательства и отмечает необходимость предоставления полной информации на полученный запрос, что позволит провести обстоятельный анализ заявленных компанией подходов к тарифообразованию», - отмечается в сообщении АМК.

Также пресс-служба АМК сообщила, что «Прокуратура города Киева сообщила Комитету об осуществлении проверки законности деятельности ООО «Воля Кабель». Проверка связана с решением Комитета, которым отмеченные общества были оштрафованы раньше в целом на 3 млн. грн. за монопольные злоупотребления».