Сотрудники милиции, налоговой и СБУ будут ездить бесплатно

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о бесплатном проезде сотрудников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины в 2010 году в общественном пассажирском транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения сегодня на заседании сессии проголосовали 102 из 114 депутатов, собравшихся в зале.

Депутаты, таким образом, внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 27 ноября 2008 года «О бесплатном проезде в г. Киеве сотрудников милиции, налоговой милиции и Службы безопасности Украины», которое предусматривало бесплатный проезд этих категорий пассажиров в 2008 и 2009 годах.

Решение принято, учитывая обращение правоохранительных органов в отношении обеспечения реализации права на бесплатный проезд их сотрудников для выполнения возложенных на них обязанностей.