«Укравтодор» рассчитывает сократить сумму выплат по кредитам

«Укравтодор» рассчитывает на уменьшение суммы выплат в 9,7 млрд. грн. по кредитам в 2010 г. по меньшей мере на треть и ведет переговоры с некоторыми банками об изменении графика выплат по кредитам в следующем году.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил глава «Укравтодора» Вадим ГУРЖОС.

«Наш общий долг на следующий год - 9,7 млрд. грн., которые мы должны обслужить, но сейчас мы ведем разговор, каким образом нам изменить график выплат, чтобы это не было реструктуризацией. Есть согласование, некоторые банки готовы изменить график погашения, то есть мы будем обслуживать проценты, а тело кредита будет погашаться в 2011 г. Поэтому мы планируем, что мы уменьшим значительно эту сумму минимум на 3-3,5 млрд. грн., а возможно и больше», - сказал он.

Как напомнил глава «Укравтодора», в этом году ведомство вернуло 930 млн. долл. по кредиту банка “Морган Стэнли” и выплатило 2,5 млрд. грн. на обслуживание текущих долгов за счет госбюджета.

По словам В.ГУРЖОСА, «Укравтодор» будет привлекать кредиты под госгарантии и в следующем году. «Сколько планируем – будет зависеть от ситуации в мире, от ситуации в экономике, сколько смогут дать нам; но в следующем году точно, что средства нам необходимо привлекать, другой вопрос – на каких условиях», - отметил он.