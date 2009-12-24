«Украинский кардан» заключил контракт на 2 млн. евро

Производитель карданных валов ООО «Украинский кардан» (г. Чернигов), которое входит в состав Корпорации «Эталон», заключил контракт с компанией IFA-Maschinenbau GmbH (Германия) на изготовление в 2010 году карданных валов на сумму 2 млн. евро.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор ООО «Украинский кардан» Виталий ТРЕТЬЯК.

«Раньше мы поставляли им узлы карданных валов, а с 2010 года полностью переходим на поставку карданных валов на IFA», - сказал он.

При этом он добавил, что в 2010 году компания планирует поставить немецкому заказчику около 35-36 тыс. штук карданных валов.

Также В.ТРЕТЬЯК отметил, что компания IFA поставляет карданные валы на заводы таких автопроизводителей, как Mercedes-Benz, Volkswagen, John Deere и др.

Справка УНИАН. ООО «Украинский кардан» (г. Чернигов), которое входит в состав Корпорации «Эталон», занимается разработкой и производством карданных валов к автомобилям семейства ГАЗ, МАЗ, МТЗ, КамАЗ, УАЗ, ВАЗ, ПАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ и т.д., к сельскохозяйственным машинам, комплектующих изделий, запасных частей.

Корпорация «Эталон» (г. Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят «Бориспольский автозавод», «Черниговский автозавод», «Черниговский кузнечный завод» и др.