«Дельта-лоцман» рассчитывает утроить чистую прибыль

ГП «Дельта-лоцман», согласно прогнозным расчетам, до конца 2009 года рассчитывает получить около 398 млн. грн. чистой прибыли, что в 2,86 раза больше, чем в 2008 году, когда этот показатель составил 139 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, за 11 месяцев т.г. показатель чистой прибыли предприятия составил около 378 млн. грн. При этом за январь-ноябрь 2009 года ГП «Дельта-лоцман» перечислило в государственный и местный бюджеты 247,79 млн. грн., а также обязательные сборы и платежи в сумме 43,45 млн. грн.

В течение этого года предприятие «Дельта-лоцман» отремонтировало все запланированные единицы специализированного флота, инвестировав в ремонт и модернизацию около 7 млн. грн. Кроме того, по данным компании, с начала года количество произошедших с судами аварийных морских происшествий уменьшилось второе по сравнению с 2008 годом. Так, в 2008 году произошло 14 аварийных морских происшествий, а в 2009 году (по состоянию на 21 декабря) – 4, причем ни в одном из случаев вины лоцмана или лоцмана-оператора не было.

Как отмечают в компании, по состоянию на 21 декабря т.г. по глубоководному судовому ходу (ГСХ) Дунай – Черное море с начала года прошло 1358 судов, а по Сулинскому каналу (Румыния) – 1064 судна. Всего с момента возобновления судоходства в украинской части дельты Дуная (апрель 2007 г.) через устье Быстрое прошло 3365 судов. Средний показатель текущего года имеет тенденцию к увеличению на 10-13% по сравнению с 2008 годом. Судами, которые прошли ГСХ Дунай – Черное море, с апреля 2007 года, было перевезено 3 млн. 222 тыс. тонн различных грузов.

В компании отмечают, что дамба морского подходного канала в полном объеме выполняет свои функции, что позволяет обеспечить безопасность судоходства.

Напомним, за период чуть более одного календарного года построена полная проектная длина ограждающей дамбы морского подходного канала – 2730 метров (в данный момент ведутся работы по облицовке). В конце 2008 года морской подходной канал ГСХ Дунай – Черное море был сдан в эксплуатацию как завершенное гидротехническое сооружение, проходная осадка на морском подходном канале соответствует I этапу строительства и составляет 5,85 м.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Министерства транспорта Украины № 29 от 4 февраля 1998 года с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в северо-западной части Черного моря.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений – каналов (Бугско-Днепровско-лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) Дунай – Черное море), лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география – от Мариуполя до Рени).

Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 21 единицу лоцманских и промерочных катеров, а также буксир ледового класса «Гайдамака».