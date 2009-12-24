Завод «Приморец» поставит три катера

Судостроительное предприятие ОАО «Приморец» (Феодосия) стало победителем открытых торгов на разработку проекта, постройку и поставку для ГП «Дельта-лоцман» трех лоцманских катеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Дельта-лоцмана».

Согласно сообщению, первый лоцманский катер планируется сдать в эксплуатацию в конце октября 2010 года, второй – в конце марта 2011 года, третий – в конце июня 2011 года.

Напомним, участие в торгах приняли два предприятия – завод «Приморец» (Феодосия) и судостроительный завод «Лиман» (Николаев). Ожидаемая общая стоимость трех катеров (цена, заявленная в тендерной документации) – около 40 млн. грн.

«Дельта-лоцман» намерено постепенно выводить из эксплуатации и списывать старый флот – плавсредства 20-27 лет. Списание будет проводиться по мере поступления новых плавсредств.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Дельта-лоцман» создано приказом Министерства транспорта Украины (№29 от 4 февраля 1998 г.) с целью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упорядочения структуры морских лоцманских служб в северо-западной части Черного моря.

Осуществляемые виды деятельности: содержание и эксплуатация гидротехнических сооружений – каналов (Бугско-Днепровско-Лиманский канал (БДЛК), Херсонский морской канал (ХМК), глубоководный судовой ход (ГСХ) «Дунай – Черное море»), лоцманские проводки и оказание услуг служб регулирования движения судов во всех портах Украины (география – от Мариуполя до Рени).

Предприятие имеет в арсенале специализированный флот – 20 лоцманских катеров, 2 промерных катера, буксир ледового класса «Гайдамака».