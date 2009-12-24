«Киевстар» подготовил сеть к нагрузкам

Оператор мобильной связи «Киевстар» подготовил свою сеть к увеличению новогодней нагрузки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, наибольшую нагрузку сеть мобильной связи испытывает вечером 31 декабря, 1-2, а также 6-7 января. Так, на новогодние праздники 2008-2009 гг. в праздничные пиковые часы на отдельных участках сети «Киевстар» фиксировались граничные нагрузки, поскольку праздничный голосовой трафик в 4-6, а иногда и в 10 раз превышал обычный. SMS-трафик в пиковые часы 31 декабря 2008 года и 1 января 2009 года доходил до 10 млн. сообщений в час, что является чрезмерной нагрузкой для любой сети.

Отмечается, что для повышения пропускной способности сети будут использованы все резервные мощности, применены специальные технологии «сжатия сигнала». Решение вопросов, вызванных перегрузками, в круглосуточном режиме будут обеспечивать усиленные команды технического персонала во всех регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, ежегодно сотовые сети операторов мобильной связи во всем мире испытывают пиковые нагрузки во время новогодних праздников из-за резкого роста голосового и SMS-трафика. Несмотря на усиленные меры по обеспечению качественной связи, «Киевстар» рекомендует своим клиентам использовать для праздничных поздравлений не только пиковые часы, но и другое, более спокойное время.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – один из лидеров украинского рынка мобильной связи, абонентская база которого составляет 21,9 млн. чел. (по состоянию на 1 декабря 2009 г.). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.