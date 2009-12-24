И.о. директора Винницкого АТП 10554 назначен Пасечник

Наблюдательный совет ОАО “Винницкое АТП 10554” АТП 10554 назначил исполняющим обязанности директора Павла ПАСЕЧНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении предприятия.

Согласно решению набсовета, директор Вячеслав ЛИТВАК, который находился в должности 1 год (акциями не владеет), уволен по согласию сторон.

П. ПАСЕЧНИК до назначения занимал должность начальникаа сектора транспортной логистики ПП “Автотранском”, акциями не владеет.

Справка УНИАН. Винницкое автотранспортное предприятие 10554 было основано в 1944 году и преобразовано в ОАО "Винницкое автотранспортное предприятие 10554". Основным видом деятельности предприятия является выполнение услуг по грузовым перевозкам на городских и междугородних маршрутах, а также предоставление ремонтных услуг.

2008 год Винницкое АТП 10554 завершило с прибылью 2,809 млн. грн., увеличив чистый доход более чем в 2 раза, или на 42,132 млн. грн., - до 80,516 млн. грн.