АМК проверит обоснованность новых тарифов компании ВОЛЯ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил проверить, насколько обоснованными являются действия ООО «Воля-Кабель» по снижению тарифов на отдельные пакеты кабельного телевидения с одновременным повышением стоимости других планов подписки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Отмечается, что согласно информации, обнародованной на официальном веб-сайте «Воля-Кабель», оператор внедряет с 1 января 2010 года новые тарифы на свои услуги. В частности, тарифы на аналоговый пакет «Украина» и цифровой пакет «Украина» будут снижены, соответственно, с 32,9 грн. до 30,9 грн. и с 24 грн. до 23 грн. за одну точку подключения.

Между тем, тарифы на другие пакеты кабельного телевидения будут повышены. Например, на базовый пакет «Украина и мир» с 42 грн до 45 грн, на расширенный пакет «Вселенная» с 69 грн до 77 грн. и т.д.

В этой связи комитет направил «Воля-Кабель», ОАО «Интернет Видео Коммуникации» и ОАО «Киевские телекоммуникационные сети», которые являются единственным субъектом ведения хозяйства, официальные запросы с требованием предоставить исчерпывающую информацию относительно обоснованности такого изменения тарифов.

В АМК отметили, что действия по снижение тарифов могут рассматриваться как стремление выполнить законные требования и решение Антимонопольного комитета. При этом комитет настаивает на соблюдении «Волей-кабель» требований конкурентного законодательства и отмечает необходимость предоставления полной информации на запрос, что позволит провести обстоятельный анализ заявленных компанией подходов к тарифообразованию.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года АМК оштрафовал ООО «Воля-Кабель», ОАО «Интернет Видео Коммуникации» и ОАО «Киевские телекоммуникационные сети» на 1 млн. грн. каждое за злоупотребление монопольным положением в виде завышения тарифов на услуги и обязал компании привести тарифы на услуги к экономически обоснованному уровню.

13 ноября 2009 г. Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность решения комитета. Суд отказал отмеченным компаниям в удовлетворении исков о признании решения комитета недействительным и удовлетворил в полном объеме встречный иск АМК о принудительном взыскании штрафа с нарушителей. Такое решение Хозяйственный суд города Киева принял на коллегиальном заседании, которое было инициирующее операторами с целью объективного рассмотрения дела.

Справка УНИАН. ООО «Воля-Кабель» является национальным украинским провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; компьютерную и голосовую связь.