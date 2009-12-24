Киевсовет отобразил имущество метрополитена на 1 млрд. грн.

Киевский городской совет принял решение отобразить закрепленное за КП «Киевский метрополитен» имущество как взнос в уставный фонд этого предприятия в сумме, составляющей 1 млрд. 44 млн. 130 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Документ поддержали 90 депутатов.

Как отмечается в решении, указанная сумма уставного фонда метрополитена состоит из остаточной стоимости объектов предприятия в сумме 988 млн. 427 тыс. грн., находящихся на его балансе по состоянию на 1.07.2009 г., и оборотных средств в размере 55 млн. 703 тыс. грн. целевого финансирования на пополнение уставного фонда.

Депутаты также установили, что уставный фонд КП «Киевский метрополитен» формируется за счет балансовой стоимости необратимых активов, сформированной в сумме расходов на приобретение, модернизацию, строительство и дооценку основных средств, а также оборотных средств и нововведенных в коммунальную общину Киева основных средств.