В Чернигове открылся автоцентр Mitsubishi Motors

Официальный импортер японского автопроизводителя Mitsubishi Motors в Украине - Компания «Торговый дом «НИКО» совместно с компанией «Метек» открыли концептуальный дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей Mitsubishi Motors в Чернигове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «НИКО».

Отмечается, что на протяжении года единое торгово-сервисное пространство Mitsubishi Motors в Украине не претерпело изменений: на данный момент это 51 дилер – от формата торгово-сервисной точки до формата дилерского центра.

Дилерский центр компании «Метек» стал уже 21 концептуальным дилерским центром Mitsubishi Motors в Украине.

Концептуальный дилерский центр компании «Метек» построен в соответствии с корпоративными стандартами Mitsubishi Motors Corporation.

Справка УНИАН. Компания «Торговый дом «НИКО» - официальный импортер Mitsubishi Motors в Украине.

Компания «Торговый дом «НИКО» входит в состав Группы компаний «НИКО», основными направлениями деятельности которой являются: автомобильный бизнес (импорт, дистрибуция, розничные продажи и сервисное обслуживание), операции финансового сектора (страхование, лизинг, финансирование и кредитование, инвестиции и управление активами), строительство; транспортные, таможенно-брокерские услуги и корпоративная социальная ответственность.

По результатам 2008 г. компанией реализовано свыше 40 000 автомобилей (доля рынка Mitsubishi составила 7,6%).