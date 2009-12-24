Польша планирует потратить на дороги 10,8 млрд. долларов

Польша в следующем году планирует увеличить расходы на строительство дорог до рекордных 10,8 млрд. долларов с 6,2 млрд. долларов, израсходованных в текущем году (по текущему курсу 2,9 злотых за доллар).

Как передает корреспондент УНИАН, по данным польских медиа, об этом заявил директор генеральной дирекции дорог Польши (GDDKiA) Лех ВИТЕЦКИЙ.

«Таких средств на дорожную инфраструктуру не было еще никогда», - сказал он.

Л.ВИТЕЦКИЙ отметил, что в 2011 году на дороги будет потрачено 7,9 млрд. долларов.

На данный момент в Польше строятся и реконструируются 777 км дорог.

Еще в текущем году будет завершено строительство около 80 км скоростных дорог.

GDDKiA в следующем году планирует начать строительство более 700 км скоростных дорог и более 500 км автострад.

Как известно, Польша вместе с Украиной будут принимать Чемпионат Европы по футболу в 2012 году.