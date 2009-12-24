Фонд госимущества выставил на продажу ОАО "Росава"

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по продаже 74,623% государственного пакета акций ОАО "Росава".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 62 млн. 601,6 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, инвестор, в частности, должен обеспечить доход от реализации продукции на протяжении 5 лет с момента подписания договора купли-продажи в объемах не меньших 2009 г., погашение простроченной кредиторской задолженности в полном объеме на протяжении 6 месяцев с момента продажи, уменьшение дебиторской задолженности общества и прочее.

Справка УНИАН. ОАО «Росава» находится в процедуре санации. Хозяйственный суд Киевской области, рассмотрев 15 октября дело о банкротстве ОАО "Росава", продлил процедуру его санации.

Стоимость активов ОАО «Росава» по состоянию на конец третьего квартала 2009 г. составляла 71 млн. грн., размер земельного участка – 12,5 га.

В январе 1999 года на базе шинного завода ОАО "Росава" (ПО "Белоцерковшина", г. Белая Церковь) было создано совместное предприятие ЗАО "Росава".