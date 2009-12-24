В Крыму потребление услуг сети Интернет возросло

В Автономной Республике Крым за 11 месяцев т.г. объем оказанных услуг сети Интернет увеличился на 51%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 61017,7 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе, населению Крыма оказано услуг в сети Интернет на 38159,3 тыс. грн., что на 87,2% больше, чем за январь-ноябрь 2008 года, другим пользователям – на общую сумму 22858,4 тыс. грн.

Общий объем услуг компьютерной связи в Крыму за 11 месяцев т.г. составил 65101,9 тыс. грн., что на 46,4% больше, чем за аналогичный период 2008 года.