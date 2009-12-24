Харьковский аэропорт возобновил работу
18:21, 24 декабря 2009Транспорт/Связь
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Приостановленную из-за непогоды
Сегодня к вечеру возобновил работу Харьковский аэропорт, который утром не работал из-за непогоды, в частности, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель аэропорта, после возобновления работы первый рейс был осуществлен в Харьков из Киева в 16.30. Также в 17.00 отбыл самолет в Москве.
В настоящее время готовятся еще два самолета на вылет и несколько – на прием, которые, в соответствии с графиком, должны были осуществить рейсы на протяжении сегодняшнего дня.
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