Харьковский аэропорт возобновил работу

Сегодня к вечеру возобновил работу Харьковский аэропорт, который утром не работал из-за непогоды, в частности, из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель аэропорта, после возобновления работы первый рейс был осуществлен в Харьков из Киева в 16.30. Также в 17.00 отбыл самолет в Москве.

В настоящее время готовятся еще два самолета на вылет и несколько – на прием, которые, в соответствии с графиком, должны были осуществить рейсы на протяжении сегодняшнего дня.