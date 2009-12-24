Абоненты ITC смогут звонить на короткий номер «службы спасения»

Абоненты оператора сотовой связи International Telecommunication Company (ITC, ТМ СDMA Ukraine) с 20 декабря текущего года смогут воспользоваться помощью «Украинской службы спасения» по бесплатному короткому номеру 119.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Мы приняли решение выделить короткий номер с нулевым тарифом, чтобы абонент, позвонив по такому номеру, мог рассчитывать на оперативную и бесплатную помощь. Уверен, что в будущем нам удастся реализовать подобные проекты и в других регионах Украины», - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу и продажам СDMA Ukraine Бориса ДАНИЛОВА.

Справка УНИАН. СП ООО International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine. Компания является лидером по объему абонентской базы в Украине среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA, и обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж. Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.