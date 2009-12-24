ФГИ выставил на продажу "Харьковметрострой"

Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил конкурс по продаже 50%+1 акция ОАО "Харьковметрострой".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 3 млн. грн.

Конкурс по продаже акций ОАО "Харьковметрострой" состоится через 75 дней со дня его объявления (23 декабря).

Справка УНИАН. Собственником контрольного пакета акций ОАО «Харьковметрострой» является государство, номинальным держателем 37,5% - ОАО "МФС".

По итогам 9 месяцев убыток ОАО "Харьковметрострой" составил 5 млн. 520 тыс. грн., дебиторская задолженность - 3 млн. 186 тыс. грн.. кредиторская задолженность - 19 млн. 387 тыс. грн., стоимость активов составляет 22 млн. 623 тыс. грн.

В соответствии с решением хозяйственного суда Харьковской области от 16 ноября 2009 г. на "Харьковметрострое" введена процедура саннации.