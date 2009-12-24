Wizz Air считает, что скандал вокруг нее организован конкурентами

Авиакомапиня Wizz Air считает, что "скандал, имевший место в информационном пространстве на протяжении последних нескольких дней, был организован с целью препятствовать дальнейшему развитию и усилению Wizz Air на украинском рынке, что стало серьезной угрозой для некоторых местных конкурентов».

Об этом УНИАН сообщили в представительстве авиакомпании в Украине.

«Хотим подчеркнуть, что авиакомпания Wizz Air выступает за честную конкуренцию и ведение бизнеса и категорически против введения в заблуждение общественности о происходящих событиях», - отмечается в сообщении.

При этом компания считает непрофессиональными заявления о прекращении сотрудничества с авиакомпанией. «Мы очень разочарованы тем фактом, что один из наших бизнес-партнеров принял решение выступить публично с заявлением о прекращении предоставления услуг нашей авиакомпании, основываясь на беспочвенных обвинениях, появившихся в СМИ. Это беспрецедентный случай, и мы шокированы таким непрофессиональным поведением», - отмечают в компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) заявила об исключении из числа своих контрагентов авиакомпании Wizz Air, а также о прекращении отгрузки авиатоплива этому авиаперевозчику и заправки самолетов данной компании. В сообщении отмечается, что такое решение обусловлено недопустимым и даже неадекватным поведением работников авиакомпании Wizz Air по отношению к пассажирам в аэропорту Luton (Лондон).

Напомним, в ряде украинских СМИ прошла информация о конфликте в аэропорту Luton (Лондон). Согласно этой информации, авиакомпания Wizz Air 18 декабря т.г. отменила рейс из Лондона в Киев. Пассажиры отказались покинуть самолет, после чего бортпроводники попытались вынудить их покинуть борт. После этого была вызвана полиция, которая применила к пассажирам агрессивные методы воздействия (в частности, слезоточивый газ). Пассажиры были вынуждены добираться в Украину рейсами других авиакомпаний.

Wizz Air объясняет отмены и задержки рейсов неблагоприятными погодными условиями, отмечая, что аналогичная ситуация и в других авиакомпаниях.

Справка УНИАН. Wizz Air стала первой в Украине low-cost (низкобюджетной) авиакомпанией, начала работу летом 2008 г.