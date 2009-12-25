Toyota отзывает около 43 тыс произведенных в Китае авто

Мировой автогигант Toyota отзывает около 43 тысяч своих изготовленных в Китае автомобилей из-за неисправности, которая может повлечь за собой разлив моторного масла, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на представителя компании Юта Кага (Yuta Kaga).

По словам Кага, отзыву подлежат четыре модели автомобилей - Lexus ES 350, Lexus RX 350, Highlander, Previa.

В августе автоконцерн отозвал 688 тысяч произведенных в Китае автомобилей из-за неполадок со стеклоподъемниками.

В июле 2009 года Toyota объявила об отзыве 71 тысячи автомобилей семи моделей из-за неисправности в трансмиссии. Отзыву подлежали семь моделей, выпущенных с января по декабрь 2007 года - Corolla Axio, Corolla Fielder, Corolla Rumion, Premio, Allion, Auris и Ist.

В январе компания объявляла об отзыве более 1,25 миллиона автомобилей, в частности, моделей Vitz, Belta и Ractis, произведенных в Японии с января 2005 года по апрель 2008 года. Также отзыву подлежали около 830 тысяч автомобилей Vitz и Belta, проданных в Северной Америке, Европе и на ряде других рынков. В некоторых странах, в частности, европейских, названные модели автомобилей известны как Yaris.