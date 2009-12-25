Вчера в России украинско-российский самолет Ан-148 осуществил первый коммерческий рейс по маршруту Санкт-Петербург - Москва.

Об этом УНИАН сообщили в авиакомпании «Россия».

«В небо поднялся первый самолёт Ан-148-100, пополнивший парк авиакомпании "Россия". Принципиально новое воздушное судно, впервые за долгие годы серийно произведённое в нашей стране, встало на одну из самых востребованных пассажирами линий - Санкт-Петербург - Москва. На этом маршруте самолёт будет эксплуатироваться в ближайшее время, а в дальнейшем приступит к выполнению рейсов в другие города России, СНГ и Европы», - говорится в сообщении.

Ан-148 - региональный ближнемагистральный самолёт, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полёта составляет 3,5 тыс. километров, крейсерская скорость - 800-870 км/час. Особенностью этого типа ВС является высокое расположение двигателей, что позволяет самолёту совершать взлёты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолёт спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

Авиакомпания "Россия" заключила лизинговое соглашение с компанией "Ильюшин Финанс" на поставку шести Ан-148 в 2009 - 2010гг. и опционом на покупку ещё шести таких самолётов в течение 2011 - 2012гг.

Как сообщал УНИАН, Ан-148 13 декабря т.г. выполнил первый международный коммерческий рейс по маршруту Одесса-Москва (Шереметьево) под флагом авиакомпании «АэроСвит».

2 июня 2009 г. авиакомпания «АэроСвит» начала первой выполнять регулярные перелеты на первом самолете Ан-148 на маршруте Киев–Харьков–Киев.