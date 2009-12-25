Аэропорты, железная дорога и порты Украины работают

Аэропорты, железная дорога и порты работают в обычном режиме, проезд автомобильными дорогами обеспечен по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, во всех областях страны, где было ограничение или закрытие проезда автодорогами через ненастье, проезд полностью обеспечен.

В южных, восточных, и западных областях Украины - местами небольшой дождь, поэтому покрытие большинства автодорог - как государственного, так и местного значения - мокрое.

На перевальных участках дорог в Карпатском регионе покрытия автомобильных дорог мокрое. В АР Крым на перевалах – небольшой туман, проезд обеспечен.

На автодороге М-05 Киев – Одесса местами туман, покрытие пути мокрое, проезд обеспечен.

В Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях – местами гололедица, в Черниговской и в Полтавской областях – снежная каша, проезд обеспечен.

Над очисткой дорог в ночь с 24 на 25 декабря работало 336 механизмов и 573 рабочих. На дежурстве - 1844 механизма и 2842 рабочих.

Железная дорога также функционирует в обычном режиме, задержек в движении поездов нет. Работают штабы железных дорог и предприятий всех уровней по обеспечению бесперебойного следования поездов и безопасности движения. Для очистки объектов железной дороги от снега и снежной каши задействовано 568 лиц.

Состоянием 9.00 25 декабря все аэропорты работают нормально, морские торговые порты Украины работают без ограничений.

Оперативный штаб Минтранссвязи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации продолжает отслеживать ситуацию на объектах транспортно-дорожного комплекса с целью ведения мероприятий для обеспечения бесперебойного движения.