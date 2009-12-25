РФ наладит выпуск до 40 самолетов Ан-148 в год

Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО) в среднесрочной перспективе планирует наладить выпуск до 40 украино-российских самолетов Ан-148 в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе губернатора Воронежской области, об этом сказал генеральный директором ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (лизинговой компании ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество») Александр РУБЦОВ.

По его словам, в 2010 году планируется произвести 14 машин этой модели. Как отметил А.РУБЦОВ, впервые за последние десятилетия сложилась ситуация, когда заказы на самолеты ВАСО превышают производственные возможности завода.

Он отметил, что сейчас заказчик «Ильюшин Финанс Ко» подтвердил намерение приобрести порядка ста машин.

«В среднесрочной перспективе планируется наладить выпуск 35-40 самолетов Ан-148 в год», - говориться в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря т.г. Ан-148 начал выполнять коммерческие авиарейсы по маршруту Москва – Санкт-Петербург.