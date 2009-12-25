Киевское метро будет работать на 2,5 часа дольше
14:30, 25 декабря 2009Транспорт/Связь
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В новогоднюю ночь
В связи с проведением общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий и обеспечения перевозки пассажиров в новогоднюю ночь, будет изменен режим работы Киевского метрополитена.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, в частности, в ночь с 31 декабря 2009 года на 1 января 2010 года работа столичного метро будет продлена на 2 часа 30 минут.
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