Пассажиры "АэроСвита" не могут вылететь из Борисполя в Нью-Йорк

Пассажиры рейса №131 авиакомпании "АэроСвит" второй день не могут вылететь из аэропорта «Борисполь» в Нью-Йорк.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил пассажир рейса №131 «АэроСвита» Киев–Нью-Йорк Юрий АБРАМЕНКО.

По его словам, на рейсе было около 300 человек. Вылет должен был состояться вчера, 24 декабря, в час ночи. «Пассажиров посадили в самолет, он тронулся, однако через несколько минут сообщили о неисправности аэрокондиционера и всех высадили», – сказал Ю.АБРАМЕНКО. По его словам, пассажиры находятся в аэропорту уже почти 40 часов в ожидании рейса. Вылет обещают осуществить сегодня ночью, в 2.30.

По данным Ю.АБРАМЕНКО, объяснения происходящему больше не давали. Пассажирам предоставлена еда и питье, однако не дают компенсаций, не предоставляют гостиницу.

Ю.АБРАМЕНКО, находящийся в аэропорту, сообщил, что не состоялся также сегодняшний рейс «АэроСвита» в Нью-Йорк, по которому самолет должен был вылететь 13 часов. По его мнению, причиной тому не могут быть погодные условия, поскольку все другие рейсы из «Борисполя» осуществляют как «АэроСвит», так и другие авиакомпании. Он также отметил, что в Нью-Йорке сейчас благоприятная погода.

Как сообщил в комментарии УНИАН по телефону директор по связям с общественностью авиакомпании «АэроСвит» Владимир ГАЙДАШ, пассажиров не улетевшего 24 декабря рейса изначально было около 200, однако сейчас их количество уменьшилось, поскольку часть была отправлена до места назначения рейсами других авиакомпаний за счет «АэроСвита». При этом он не смог назвать точную цифру оставшихся в аэропорту пассажиров. По его словам, в данный момент пассажиры пребывают в зале ожидания бизнес-класса, им предоставлено питание. «Причина задержки рейса – обеспечение безопасности вылета на надлежащем уровне», – сказал В.ГАЙДАШ.

В то же время, по его словам, пока у него нет данных, когда планируется осуществить рейс Киев–Нью-Йорк. «Авиакомпания рассматривает возможность предоставления пассажирам проживания и приносит извинения за неудобства», – отметил В.ГАЙДАШ. Относительно сегодняшнего рейса, который, по сведениям Ю.АБРАМЕНКО, также отменен, В.ГАЙДАШ пока не имеет информации.