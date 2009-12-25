ЮЗЖД хочет достроить Дарницкий вокзал

Продолжение строительства пассажирского вокзала станции «Дарница» отложено из-за отсутствия финансирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД со ссылкой на начальника ЮЗЖД Алексея КРИВОПИШИНА, работы по пассажирскому вокзалу, с помощью которого планировалось разгрузить вокзал станции Киев-Пассажирский, приостановлены в ожидании инвестора. «Конкурсы для определения инвестора проводились неоднократно, и даже практически были подписаны договоры на начало работ, однако из-за кризиса они были приостановлены», — отметил он.

По словам А.КРИВОПИШИНА, пропускная способность вокзала будет составлять 70 тыс. пассажиров в сутки. Сейчас готовность сооружения составляет 60%. При этом он акцентировал, что ЮЗЖД собственными силами построила два павильона вокзала, в которых располагается пригородный вокзал: один — на ул. Пражской, второй – на ул. Привокзальной.

«Павильоны мы соединили тоннелем, построили шесть крытых платформ, оборудованных эскалаторами. Следовательно, было решено локальное задание по пригородным перевозкам через станцию «Дарница», — сказал А.КРИВОПИШИН.