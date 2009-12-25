«Укрзализныця» открыла памятную доску Кирпе

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» открыла на своем здании памятную доску бывшему министру транспорта Украины, Герою Украины Георгию Кирпе.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии открытия мемориальной доски приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, первый министр транспорта независимой Украины Орест КЛИМПУШ, экс-министр иностранных дел Анатолий ЗЛЕНКО и другие почетные гости.

«Сегодняшнее событие – это результат его работы, это память о нем и, конечно, результат, признания его вклада в развитие отрасли», – отметил М.КОСТЮК.

По его словам, открытием мемориальной доски железнодорожники отдают дань человеку, который сделал отрасль одной из передовых в Украине. М.КОСТЮК напомнил, что в этом году по результатам голосования, организованного «Укрзализныцей», Г.Кирпа признан самым выдающимся железнодорожником.

«Во время его руководства отрасль превратилась в одну из передовых и ведущих отраслей промышленности и транспорта Украины. Наша отрасль получила мощные инвестиции, мы строили и продолжаем строить вокзалы, внедряли и внедряем скоростное движение, и начало этому положил Георгий Кирпа», – отметил М.КОСТЮК.

В свою очередь, глава Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим ТКАЧЕВ отметил, что за время руководства Г.Кирпы в отрасли была поставлена высокая планка. В частности, он напомнил, что вокзал «Южный» в Киеве был построен в рекордные сроки – за 175 дней. Кроме того, по инициативе Г.Кирпы был осуществлен ряд крупных инфраструктурных проектов, среди которых начало строительства автомобильно-железнодорожного мостового перехода через Днепр в Киеве, сооружения современного ж/д вокзала на станции "Дарница".

Справка УНИАН. Г.Кирпа в 2000-2001 гг. работал первым заместителем министра – генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта Украины. В 2001-2002 гг. – генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. В 2002-2004 гг. – министр транспорта Украины, генеральный директор "Укрзализныци".

27 декабря 2004 года министр транспорта и связи Украины, генеральный директор "Укрзализныци" Г.Кирпа был найден мертвым в загородном доме в Бортничах Киевской области.