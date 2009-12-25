Сегодня Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) и сеть АЗС «Formula» заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает наделение АЗС «Formula» статусом официального поставщика топлива ассоциации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВААИД.

Согласно сообщению, автозаправочная сеть предоставит дирекции ВААИД и членам ассоциации льготные условия приобретения фирменных нефтепродуктов под брендом «Formula».

«Современные автомобили, которые поставляются членами ВААИД, требуют топлива самых современных европейских стандартов, и именно такой продукт мы нашли в лице бензинов и дизельного топлива «Formula», – заявил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО.

В свою очередь, коммерческий директор сети АЗС «Formula» Виталий ЛЕОНЧУК отметил, что компания рассматривает этот проект как дополнительный фактор ответственности перед своими клиентами.

Стороны также наметили дополнительные направления совместной деятельности по вопросам популяризации использования евротоплива в Украине и информирования владельцев современных автомобилей о практике применения современных горюче-смазочных материалов.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) создана в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей-операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины. На сегодняшний день ассоциация насчитывает 114 членов.

Сеть АЗС «Formula» – одна из крупнейших национальных сетей, насчитывающая 118 автозаправочных комплексов в 13 регионах Украины. Сеть закупает по прямым договорам нефтепродукты стандарта не ниже Евро-3 у ведущих отечественных производителей («ЛИНИК» и «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ»), а для продажи топлива под ТМ «Formula» (бензины – не ниже Евро-5, дизтопливо – не ниже Евро-4) – у зарубежных поставщиков: «Орлен Летува» (ранее «Мажейкю нафта», Литва), Мозырский НПЗ (Беларусь) и Statoil (Норвегия).