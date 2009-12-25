Крюковский ВСЗ снизил производство грузовых вагонов в 2 раза

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3300 штук

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

«В течение 2009 года вагоностроители изготавливали и поставляли заказчикам пять моделей грузовых вагонов. Лидерами выпуска этого года стали модульный вагон модели 19-7016 для перевозки зерна, полувагон модели 12-783. Заказчики получили также крытый вагон модели 11-7038, длиннобазовую платформу модели 13-7024, модульный вагон модели 19-7017-01 для перевозки минеральных удобрений.

По предварительным расчетам, в 2009 году Крюковский вагоностроительный завод изготовил более 3300 грузовых вагонов», - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в начале декабря председатель наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО заявлял, что в 2009 году завод произведет три тысячи грузовых вагонов. По его словам, основные партии вагонов экспортируются в Россию, Казахстан, Прибалтику, Беларусь и Иран.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”.

Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2008 году завод продал 112 пассажирских и 6400 грузовых вагонов, а произвел 6527 грузовых вагонов.