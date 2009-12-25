МАУ открыла новый прямой рейс

24 декабря т.г. авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила первый прямой рейс между Одессой и Дубаи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ, в период зимней навигации рейсы будут выполняться 2 раза в неделю: вылет из Одессы по понедельникам и четвергам, вылет из Дубаи – по вторникам и пятницам.

Рейсы МАУ между Одессой и Дубаи выполняются на самолетах «Боинг-737» с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим. Время полета – менее 5 часов.

Таким образом, на сегодня учитывая собственные регулярные рейсы Киев – Дубаи, Киев – Абу-Даби и Одесса – Дубаи, авиакомпания МАУ предоставляет пассажирам возможность совершать перелеты между Украиной и ОАЭ 10 раз в неделю.

Напомним, авиакомпания МАУ также обеспечивает прямое воздушное сообщение между Киевом и Дубаи (3 рейса в неделю) и Киевом и Абу-Даби (в настоящее время – 3 рейса в неделю, а с 24-го января 2010 года – 5 рейсов в неделю).

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - лидер рынка международных авиаперевозок Украины.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,9%, и другие – 6%.