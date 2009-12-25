ЕБРР может профинансировать реконструкцию электротранспорта Одессы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность финансирования проекта реконструкции инфраструктуры общественного электротранспорта в Одессе общей проектной стоимостью свыше 72 млн. евро.

Об этом говорится на официальном сайте ЕБРР.

Согласно сообщению, проект предполагает реконструкцию приблизительно 16 км трамвайных путей, закупку новых и восстановление существующих трамваев; модернизацию депо; введение регулярного взаимоотношения между городом и компаниями городского транспорта.

Планируется, что правление банка примет решение относительно финансирования 9 марта 2010 г.

При этом ЕБРР планирует, что финансирование будет выделено в размере 50% общей проектной стоимости проекта, его выделит Европейский инвестиционный банк.

Как отмечают в банке, проект призван обеспечить город надежным и экологически чистым городским транспортом в качестве альтернативы неупорядоченным частным микроавтобусам и такси.