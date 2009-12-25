НКРС обязала операторов оповещать всех абонентов «серых» телефонов

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) обязала мобильных операторов, начиная со 2 января 2010 года, оповещать всех абонентов, которые используют терминалы, внесенные в так называемый серый список.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, комиссия на своем заседании рассмотрела вопрос функционирования автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов (кодов ІМЕІ). В связи со значительным увеличением объемов серых списков на собственных сетях операторов мобильной связи комиссия обязала операторов до 15 января 2010 года проанализировать ситуацию и направить в НКРС и госпредприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) предложения по приведению актуальной базы пользователей услуг в соответствие с реальными списками кодов ІМЕІ в обобщенной базе УГЦР.

«Со 2 января 2010 года операторы мобильной связи должны начать отправку СМС-сообщений абонентам, которые используют мобильные терминалы, находящиеся в «серых списках» по информации, полученной от УГЦР», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 28 марта т.г. в Украине запрещен ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Справка УНИАН. IMEI – международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решениями НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированные в обобщенной баз данных УГЦР.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый, черный и серый списки. В белый заносятся номера кодов зарегистрированных мобильных телефонов. В черный – не занесенные в белый или зарегистрированные органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В серый список – коды телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).