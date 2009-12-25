НКРС направит проекты тарифов на доступ к кабельной электросвязи

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) рассмотрела доработанный с учетом предложений операторов телекоммуникаций проект Порядка формирования тарифов на услуги доступа к кабельной канализации электросвязи (ККЭ) и разработанный Ассоциацией операторов связи «Телас проект» Порядка формирования тарифов на услуги доступа к ККЭ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС, эти документы будут направлены на рассмотрение в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Проект Порядка формирования тарифов на услуги доступа к ККЭ разработан комиссией в соответствии с рекомендациям АМКУ, Порядка доступа к ККЭ, а также с целью создания единого и прозрачного механизма определения тарифов на услуги доступа к ККЭ.

В пресс-службе отметили, что принятие документа позволит усовершенствовать нормативную базу в сфере телекоммуникаций в части определения единых принципов формирования и установления тарифов на услуги доступа для всех владельцев ККЭ, которые их предоставляют и расположены на территории Украины.