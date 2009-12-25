Морпорты Украины увеличили чистую прибыль

Морские торговые порты Украины за январь-ноябрь 2009 года увеличили чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 791 млн. 897,2 тыс. грн. до 1 млрд. 833 млн. 813,6 тыс. грн.

Об этом сказано в оперативных данных Министерства транспорта и связи Украины по финансовой деятельности портов, которыми располагает УНИАН.

Согласно предоставленным данным, доходы морских портов в январе-ноябре т.г. выросли на 49,7% – с 6 млрд. 115,2 млн. грн. до 9 млрд. 154 млн. грн., расходы – выросли на 37,5%, с 5 млрд. 323 млн. грн. до 7 млрд. 320 млн. грн. Выплаты в государственный бюджет выросли в 2,5 раза – с 594,7 млн. грн. до 1 млрд. 481,6 млн. грн.

Согласно имеющимся данным, 15 портов увеличили прибыль за отчетный период. В частности, Ильичевский порт – в 2,9 раза, с 97,36 млн. грн. до 283,57 млн. грн., Мариупольский – в 2,3 раза, с 143,9 млн. грн. до 333,15 млн. грн., Одесский – в 1,5 раза, с 262,3 млн. грн. до 397,01 млн. грн., Южный – в 3,1 раза, с 179,25 млн. грн. до 555,7 млн. грн.

В то же время, Скадовский порт снизил чистую прибыль в 2,6 раза – с 664,8 тыс. грн. до 255 тыс. грн. Кроме того, Ялтинский порт завершил 11 месяцев т.г. с чистым убытком в размере 3,26 млн. грн., увеличив его в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Также убыточно сработал Усть-Дунайский порт (данные не указаны).

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2009 года чистая прибыль портов Украины выросла в 3 раза – с 488,04 млн. грн. до 1 млрд. 476 млн. грн.

За январь-октябрь 2009 года морские торговые порты Украины снизили грузоперевалку на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – с 112 млн. 534 тыс. тонн до 89 млн. 964 тыс. тонн.