Кабмин одобрил концепцию госпрограммы единой информсистемы

Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой национально-культурной программы по созданию единой информационной библиотечной системы "Библиотека – XXI".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины (НКРС).

Согласно сообщению, концепция одобрена Распоряжением Кабмина № 1579-р от 23.12.2009.

Программой, в частности, предусматривается перевод в электронную форму документов, хранящихся в Государственном библиотечном, Национальном архивном и Музейном фондах, фонде Государственного архива печати государственного научного учреждения “Книжная палата Украины имени Ивана Федорова”, других библиотечных, архивных и музейных фондах. Также документом предусмотрено создание единой информационной инфраструктуры, которая охватывала бы библиотеки и архивные учреждения и обеспечивала надлежащий уровень работы сотрудников указанных учреждений с использованием современных информационных технологий, обеспечение доступа в отмеченные фонды с использованием Интернета и единого веб-портала “Библиотека-ХХI”, а также обеспечение доступа публичных библиотек к Интернету, их дооснащение компьютерной техникой, программным обеспечением и телекоммуникационным оборудованием. Программа предусматривает создание условий для свободного доступа к электронным библиотечным ресурсам читателям на всей территории Украины.

Финансирование, в объеме 344 млн. гривен, планируется осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, грантов международных организаций и других источников.

Концепция разработана по поручению первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА и по инициативе правительства Государственным комитетом информатизации, Министерством образования и науки и Министерством культуры и туризма.

Справка УНИАН. В Украине функционирует свыше 40 тыс. библиотек разного подчинения и формы собственности. При этом в 32% сельских населенных пунктах вообще нет библиотек, и лишь 9% библиотек в сельской местности оснащены компьютерами. Кроме того, подавляющая часть книжных фондов в библиотеках физически изношена и устарела, ежегодное пополнение фондов составляет лишь 1,6% (норма согласно международным стандартам — 10%). Среднее количество компьютеров на одну публичную библиотеку составляет 0,3%, доступ к Интернету предоставляют 2,5% общего количества публичных библиотек, из них только 0,8% имеют собственный веб-сайт.